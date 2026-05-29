C'è anche Raffaele Palladino all'U-Power Stadium di Monza per assistere alla finale di ritorno dei playoff di Serie B. Grandi protagoniste dell'incontro, i biancorossi di mister Paolo Bianco ed il Catanzaro di Alberto Aquilani, uscito dalla gara di andata con le ossa rotte (0-2) dopo la doppia impresa contro il Palermo in semifinale. L'ex allenatore di Atalanta e Fiorentina ritorna dunque nello stadio che lo ha visto debuttare come tecnico di Serie A.
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Serie B, stasera la gara verità per la promozione. A Monza c’è pure Palladino
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Nei padroni di casa c'è Cutrone là davanti a guidare le sortite offensive, mentre l'altro ex gigliato Andrea Colpani parte dalla panchina. Anche nella compagine calabrese ci sono due ex Fiorentina: Iemmelo e Favasuli. Per la compagine guidata da Aquilani la missione è in salita, considerando il risultato dell'andata, ma anche la forza tecnica dell'avversario: "Non abbiamo nulla da perdere, vogliamo fare una grande partita", ha detto alla vigilia l'ex centrocampista di Roma, Liverpool e Fiorentina.
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