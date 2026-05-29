Alvarez al Barça? L’Atletico durissimo sui social: “Per Yamal semi di girasole”

L'attacco social dell'Atletico Madrid nei confronti del Barcellona e di tutte le fake news attorno al club e a Julian Alvarez

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 19:50)

Clima tesissimo in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona attorno al nome di Julián Alvarez. Nelle scorse ore, infatti, era circolata con forza la voce di una presunta offerta blaugrana da 100 milioni di euro per l’attaccante argentino, indiscrezione rilanciata anche da Fabrizio Romano. Secondo le ricostruzioni, il Barça avrebbe presentato una proposta senza bonus né contropartite tecniche, mentre il giocatore sarebbe stato favorevole al trasferimento alla corte di Hansi Flick.

La reazione dell’Atletico, però, non si è fatta attendere. Dal club di Madrid sono arrivate immediate smentite, riportate dal quotidiano AS: “È soltanto un’altra bugia”, la posizione filtrata dall’ambiente colchonero. Non solo, perché da Madrid hanno ribadito che anche nel caso in cui una proposta ufficiale dovesse realmente arrivare, non verrebbe comunque presa in considerazione. Per l’Atletico, Alvarez viene considerato incedibile.

L'attacco social — Ma il club guidato da Diego Simeone ha deciso di andare oltre la semplice replica istituzionale, scegliendo la strada dell’ironia e della provocazione social. Attraverso i propri canali ufficiali, l’Atletico ha pubblicato una grafica in stile “breaking news” con Lamine Yamal in maglia rojiblanca, accompagnata da un messaggio chiaramente sarcastico:

“Here we go! Abbiamo inviato un fax al Barcellona con un’offerta composta da quattro biglietti per il concerto di Bad Bunny, un abbonamento annuale al quotidiano ABC e una busta di semi di girasole”.

Il siparietto non si è fermato lì. Poco dopo è comparso anche un post dedicato a Pedri, con l’Atletico che ha rincarato la dose:

“Abbiamo terminato i biglietti per il concerto di domani, quindi alziamo l’offerta con sei ticket per quello di domenica”.

Nel mirino social dei colchoneros è finito anche Raphinha. In questo caso il club madrileno ha scherzato parlando di un prestito annuale del brasiliano in cambio di “Tom Ford e Smith”, senza diritto di riscatto.

Infine, l’Atletico ha chiuso il proprio show mediatico con un’altra frecciata diretta al Barcellona, negando ironicamente qualsiasi interesse per il direttore sportivo blaugrana e pubblicando un messaggio finale dal tono molto chiaro:

“Ci sono voluti appena cinque minuti per creare questo post falso. Viviamo in un’epoca in cui la realtà può essere facilmente manipolata. Non credete a tutto quello che vedete, soprattutto quando riguarda il Barça. A noi non verrebbe nemmeno in mente di avere a libro paga, come il Barcellona, il vicepresidente degli arbitri o di ricorrere a favori politici per iscrivere giocatori. RISPETTO e VALORI.”.