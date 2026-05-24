Quasi tre dopo la notte di Praga che regalò alla squadra inglese la vittoria della Conference League contro la Fiorentina, il West Ham United vive il punto più basso della sua storia recente: gli Hammers retrocedono in Championship al termine di un’ultima giornata drammatica di Premier League.
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De Zerbi ce l’ha fatta, Tottenham salvo: il West Ham retrocede 3 anni dopo Praga
I verdetti dell'ultima giornata di Premier League per quanto riguarda la zona salvezza: si salva il Tottenham, retrocede il West Ham
Una beffa durissima per il club londinese, che nell’ultimo turno ha fatto il proprio dovere battendo 3-0 il Leeds davanti ai propri tifosi. Una vittoria netta, però, inutile ai fini della salvezza. Contemporaneamente infatti il Tottenham guidato da Roberto De Zerbi ha conquistato un successo pesantissimo per 1-0 contro l’Everton, mantenendo così il vantaggio decisivo in classifica.
La situazione finale sorride agli Spurs, che chiudono al diciassettesimo posto con 41 punti, appena sopra la zona retrocessione. Il West Ham, invece, termina diciottesimo a quota 39, pagando a caro prezzo una stagione estremamente complicata e costellata da alti e bassi.
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