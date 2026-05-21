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Cristiano Ronaldo beffa Inzaghi: Al-Hilal imbattuto, ma Al-Nassr campione

Inzaghi
Un verdetto arrivato al fotofinish
Redazione VN

Un verdetto arrivato al fotofinish, dopo mesi di un testa a testa logorante e spettacolare. La Saudi Pro League 2025-2026 si è chiusa con l'attesissimo trionfo dell'Al-Nassr, che torna a vincere il campionato dopo ben sette anni di digiuno e lo fa anche grazie alla vittoria all'ultima giornata per 4-1 contro il Damac. Per Cristiano Ronaldo si tratta del primo, storico titolo nazionale conquistato in terra araba da quando ha deciso di sposare questo progetto: una coppa che va ad aggiungersi a quelle già sollevate in Inghilterra, Spagna e Italia.

L'ultima giornata è stata un concentrato puro di tensione. L'Al-Nassr si presentava ai novanta minuti finali con soli due punti di vantaggio sui rivali storici dell'Al-Hilal, guidati in panchina da Simone Inzaghi. La squadra del tecnico piacentino ha fatto il suo dovere fino in fondo, vincendo 1-0 in trasferta contro l'Al-Fayha, ma non è bastato.

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L'Al-Hilal mastica amarissimo per un vero e proprio record paradossale: la squadra di Inzaghi ha chiuso il campionato senza aver mai subito una singola sconfitta. Fatali sono stati i troppi pareggi accumulati nella prima parte del 2026, che hanno permesso la rimonta e il sorpasso dell'Al-Nassr.

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