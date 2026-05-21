Cristiano Ronaldo beffa Inzaghi: Al-Hilal imbattuto, ma Al-Nassr campione

Un verdetto arrivato al fotofinish, dopo mesi di un testa a testa logorante e spettacolare. La Saudi Pro League 2025-2026 si è chiusa con l'attesissimo trionfo dell'Al-Nassr, che torna a vincere il campionato dopo ben sette anni di digiuno e lo fa anche grazie alla vittoria all'ultima giornata per 4-1 contro il Damac. Per Cristiano Ronaldo si tratta del primo, storico titolo nazionale conquistato in terra araba da quando ha deciso di sposare questo progetto: una coppa che va ad aggiungersi a quelle già sollevate in Inghilterra, Spagna e Italia.