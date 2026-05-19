Serie B, l’ex viola Cutrone regala la finale playoff al Monza. Sarà contro Aquilani?

Il momento dei verdetti si sta avvicinando anche in Serie B e stasera abbiamo saputo quale sarà la prima finalista dei playoff promozione. Si tratta del Monza, che appena dopo un anno dalla retrocessione si sta giocando le sue chance per un ritorno immediato nella massima categoria del calcio italiano. Questo, grazie anche all'ex centravanti della Fiorentina Patrick Cutrone, che con una doppietta pesantissima ha steso la Juve Stabia.