Il momento dei verdetti si sta avvicinando anche in Serie B e stasera abbiamo saputo quale sarà la prima finalista dei playoff promozione. Si tratta del Monza, che appena dopo un anno dalla retrocessione si sta giocando le sue chance per un ritorno immediato nella massima categoria del calcio italiano. Questo, grazie anche all'ex centravanti della Fiorentina Patrick Cutrone, che con una doppietta pesantissima ha steso la Juve Stabia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Serie B, l’ex viola Cutrone regala la finale playoff al Monza. Sarà contro Aquilani?
altri campionati
Serie B, l’ex viola Cutrone regala la finale playoff al Monza. Sarà contro Aquilani?
Protagonista nella semifinale con due reti, adesso Patrick Cutrone attende di conoscere qui tra Inzaghi ed Aquilani sarà in finale
Adesso tocca ad un altro ex gigliato, quell'Alberto Aquilani protagonista alla Fiorentina prima in campo come centrocampista della squadra di Montella e dopo come tecnico brillante della Primavera. Il suo Catanzaro va a Palermo per compiere l'impresa, dopo aver vinto all'andata 3-0. Nel capoluogo siciliano i rosanero di Pippo Inzaghi saranno agguerriti ma non sarà facile per loro ribaltare la situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA