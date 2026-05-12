Serie C, la Ternana è fallita: occasione per l’Under 23? Il regolamento e cosa risulta

Il titolo sportivo della Ternana Calcio è destinato a sparire dal panorama professionistico. Le Fere dovranno ripartire dalla Serie D o, in alternativa, dal campionato di Eccellenza . Con la mancata iscrizione, tutti i tesserati saranno liberi di accasarsi altrove.

Ma chi prenderà il posto della Ternana nel prossimo campionato di Serie C? La graduatoria di ripescaggio prevede una nuova seconda squadra di un club di Serie A, una società di Serie C, una di Serie D, ancora una seconda squadra di un club di Serie A (il Milan Futuro) e a quel punto il giro ricomincia. Considerando che all'orizzonte non ci sono nuove seconde squadre di Serie A pronte a iscriversi (Fiorentina compresa, Paratici dixit), è il Foggia, dopo la retrocessione sul campo in Serie D, a vantare le maggiori speranze di riammissione.