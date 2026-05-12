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Serie C, la Ternana è fallita: occasione per l’Under 23? Il regolamento e cosa risulta

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Le Fere dovranno ripartire dalla Serie D o, in alternativa, dal campionato di Eccellenza. Ma chi prenderà il loro posto?
Redazione VN

Oggi la Ternana Calcio ha ufficialmente dichiarato il fallimento, dopo che l'asta giudiziaria per la cessione del ramo d'azienda sportivo è andata deserta. Senza alcuna offerta presentata entro la scadenza fissate per le ore 12:00, il club non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie C, ponendo fine a trent'anni ininterrotti nel calcio professionistico.

La società era stata posta in liquidazione volontaria nell'aprile 2026 a causa di un buco in bilancio stimato in circa 22 milioni di euro. Nonostante alcuni interessamenti iniziali da parte di diverse cordate, nessuna offerta vincolante è stata formalizzata, principalmente a causa dell'ingente massa debitoria da accollarsi oltre al prezzo d'acquisto.

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Il titolo sportivo della Ternana Calcio è destinato a sparire dal panorama professionistico. Le Fere dovranno ripartire dalla Serie D o, in alternativa, dal campionato di Eccellenza. Con la mancata iscrizione, tutti i tesserati saranno liberi di accasarsi altrove.

Ma chi prenderà il posto della Ternana nel prossimo campionato di Serie C? La graduatoria di ripescaggio prevede una nuova seconda squadra di un club di Serie A, una società di Serie C, una di Serie D, ancora una seconda squadra di un club di Serie A (il Milan Futuro) e a quel punto il giro ricomincia. Considerando che all'orizzonte non ci sono nuove seconde squadre di Serie A pronte a iscriversi (Fiorentina compresa, Paratici dixit), è il Foggia, dopo la retrocessione sul campo in Serie D, a vantare le maggiori speranze di riammissione.

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