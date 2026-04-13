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Paratici: “Sarri eccezionale, Under 23 non l’anno prossimo ma è un obiettivo”

Paratici: “Sarri eccezionale, Under 23 non l’anno prossimo ma è un obiettivo” - immagine 1
L'intervento di Paratici prima della partita contro la Lazio, occasione d'oro per la sua Fiorentina in chiave salvezza
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della partita con la Lazio, ultima della 32esima giornata di campionato:

Kean ce la sta mettendo tutta, tempi di recupero certi non ne abbiamo. Parliamo dei presenti: Piccoli sta facendo bene, abbiamo grandissima fiducia in lui.

Stagione

—  

Quando un club non rispetta le attese i problemi sono molteplici, bisogna concentrarsi sulle soluzioni. Ci siamo rimboccati le maniche, sappiamo di dover lottare fino alla fine ma daremo tutto per la nostra salvezza.

FIGC

—  

Malagò ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati, in lui vediamo stile e idee nuove che il calcio italiano dovrebbe proporre e adottare.

Under 23

—  

Punto fondamentale, dovrebbero essercene di più al di là della Fiorentina. Quando saremo abbastanza organizzati procederemo. Non nel prossimo campionato, ma è un nostro obiettivo.

Sarri

—  

Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri, è stato con noi un anno alla Juve ma non è stato un passaggio negativo come molti erroneamente ricordano. E' stato eccezionale.

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