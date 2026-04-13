Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della partita con la Lazio, ultima della 32esima giornata di campionato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici: “Sarri eccezionale, Under 23 non l’anno prossimo ma è un obiettivo”
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Paratici: “Sarri eccezionale, Under 23 non l’anno prossimo ma è un obiettivo”
L'intervento di Paratici prima della partita contro la Lazio, occasione d'oro per la sua Fiorentina in chiave salvezza
Kean ce la sta mettendo tutta, tempi di recupero certi non ne abbiamo. Parliamo dei presenti: Piccoli sta facendo bene, abbiamo grandissima fiducia in lui.
Stagione—
Quando un club non rispetta le attese i problemi sono molteplici, bisogna concentrarsi sulle soluzioni. Ci siamo rimboccati le maniche, sappiamo di dover lottare fino alla fine ma daremo tutto per la nostra salvezza.
FIGC—
Malagò ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati, in lui vediamo stile e idee nuove che il calcio italiano dovrebbe proporre e adottare.
Under 23—
Punto fondamentale, dovrebbero essercene di più al di là della Fiorentina. Quando saremo abbastanza organizzati procederemo. Non nel prossimo campionato, ma è un nostro obiettivo.
Sarri—
Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri, è stato con noi un anno alla Juve ma non è stato un passaggio negativo come molti erroneamente ricordano. E' stato eccezionale.
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