Maurizio Sarri a Dazn ha parlato prima di Fiorentina-Lazio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sarri: “La situazione della Fiorentina? Non ci deve importare. Quanti infortuni”
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Sarri: “La situazione della Fiorentina? Non ci deve importare. Quanti infortuni”
Maurizio Sarri pensa solo alla sua Lazio. La Fiorentina affronterà i biancocelesti in emergenza
"Zaccagni non è al 100%, ma metterlo in panchina ci avrebbe creato dei problemi con le sostituzioni. Patric sta facendo bene, e Cataldi è acciaccato, per questo abbiamo scelto lui, per recuperare al meglio Cataldi. La situazione della Fiorentina non ci deve interessare, dobbiamo dare tutto, senza fare calcoli. Ieri allenarsi è stato faticoso, avevamo 10 giocatori fermi."
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