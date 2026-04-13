Sarri: “La situazione della Fiorentina? Non ci deve importare. Quanti infortuni”

"Zaccagni non è al 100%, ma metterlo in panchina ci avrebbe creato dei problemi con le sostituzioni. Patric sta facendo bene, e Cataldi è acciaccato, per questo abbiamo scelto lui, per recuperare al meglio Cataldi. La situazione della Fiorentina non ci deve interessare, dobbiamo dare tutto, senza fare calcoli. Ieri allenarsi è stato faticoso, avevamo 10 giocatori fermi."