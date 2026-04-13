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Cancellieri: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Oggi una bella occasione”

Cancellieri: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Oggi una bella occasione” - immagine 1
Matteo Cancellieri vuole sfruttare la sua occasione. Sarri ha scelto lui allo Stadio Franchi
Redazione VN

La Lazio in avanti schiera Matteo Cancellieri. L'ex Verona oggi parte titolare, ed ha parlato a Dazn:

"Per noi oggi è una partita importante, questa gara ci può dare una mano dal punto di vista mentale. Oggi possiamo riprendere il cammino in campionato, e prepararci alla Coppa Italia. Ho voglia di sfruttare questa cocasione, poi ovviamente l'importante è la squadra. Dobbiamo pensare a quello che vale questa partita, non alla Coppa Italia"

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