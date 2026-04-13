La Lazio in avanti schiera Matteo Cancellieri. L'ex Verona oggi parte titolare, ed ha parlato a Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cancellieri: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Oggi una bella occasione”
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Cancellieri: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Oggi una bella occasione”
Matteo Cancellieri vuole sfruttare la sua occasione. Sarri ha scelto lui allo Stadio Franchi
"Per noi oggi è una partita importante, questa gara ci può dare una mano dal punto di vista mentale. Oggi possiamo riprendere il cammino in campionato, e prepararci alla Coppa Italia. Ho voglia di sfruttare questa cocasione, poi ovviamente l'importante è la squadra. Dobbiamo pensare a quello che vale questa partita, non alla Coppa Italia"
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