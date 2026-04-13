Cancellieri: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Oggi una bella occasione”

"Per noi oggi è una partita importante, questa gara ci può dare una mano dal punto di vista mentale. Oggi possiamo riprendere il cammino in campionato, e prepararci alla Coppa Italia. Ho voglia di sfruttare questa cocasione, poi ovviamente l'importante è la squadra. Dobbiamo pensare a quello che vale questa partita, non alla Coppa Italia"