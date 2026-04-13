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Mandragora: “Sento la responsabilità, questa può essere la partita giusta”

Mandragora: “Sento la responsabilità, questa può essere la partita giusta” - immagine 1
L'intervento del numero 8 viola che stasera reggerà il centrocampo
Redazione VN

Torna titolare Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina rientrante da un periodo ai box che ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio che va a chiudere la 32esima giornata di campionato:

Sono uno dei più esperti, sento maggiormente la responsabilità e non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo. Da un po' di tempo a questa parte ogni partita è un'occasione, speriamo di fare punti perché potrebbe essere la partita giusta.

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