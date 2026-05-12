Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff

Sono Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro le semifinali dei playoff di Serie B. Turno preliminare che regala sorprese a metà. La Juve Stabia vince 1-0 sul campo del Modena grazie alla rete di Zeroli all'86', centrando così l'unico risultato possibile per la qualificazione in virtù della peggior posizione in campionato. Tutto secondo pronostico invece tra Catanzaro e Avellino: i giallorossi di Alberto Aquilani s'impongono per 3-0 con reti di Pontisso (41'), Cassandro (83') e Iemmello su rigore (93').