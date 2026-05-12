Sono Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro le semifinali dei playoff di Serie B. Turno preliminare che regala sorprese a metà. La Juve Stabia vince 1-0 sul campo del Modena grazie alla rete di Zeroli all'86', centrando così l'unico risultato possibile per la qualificazione in virtù della peggior posizione in campionato. Tutto secondo pronostico invece tra Catanzaro e Avellino: i giallorossi di Alberto Aquilani s'impongono per 3-0 con reti di Pontisso (41'), Cassandro (83') e Iemmello su rigore (93').
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Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff
Sorridono i calabresi di Aquilani
Il programma delle semifinali—
Andata
Sabato 16 maggio ore 20:00 - Juve Stabia-Monza
Domenica 17 maggio ore 20:00 - Catanzaro-Palermo
Ritorno
Martedì 19 maggio ore 20:00 - Monza-Juve Stabia
Mercoledì 20 maggio ore 20:00 - Palermo-Catanzaro
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