Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff

altri campionati

Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff

Alberto Aquilani
Sorridono i calabresi di Aquilani
Redazione VN

Sono Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro le semifinali dei playoff di Serie B. Turno preliminare che regala sorprese a metà. La Juve Stabia vince 1-0 sul campo del Modena grazie alla rete di Zeroli all'86', centrando così l'unico risultato possibile per la qualificazione in virtù della peggior posizione in campionato. Tutto secondo pronostico invece tra Catanzaro e Avellino: i giallorossi di Alberto Aquilani s'impongono per 3-0 con reti di Pontisso (41'), Cassandro (83') e Iemmello su rigore (93').

Il programma delle semifinali

—  

Andata

Sabato 16 maggio ore 20:00 - Juve Stabia-Monza

Domenica 17 maggio ore 20:00 - Catanzaro-Palermo

Ritorno

Martedì 19 maggio ore 20:00 - Monza-Juve Stabia

Mercoledì 20 maggio ore 20:00 - Palermo-Catanzaro

Leggi anche
Serie C, la Ternana è fallita: occasione per l’Under 23? Il regolamento e cosa risulta
Il Forest di Milenkovic si gioca la finale. Segui il live su CalcioPremier

© RIPRODUZIONE RISERVATA