Il nome di Francesco Farioli era tornato a circolare con insistenza nell'orbita della Fiorentina come possibile profilo per la panchina viola. Tuttavia, il tecnico toscano, reduce dal trionfo in campionato sulla panchina del Porto, sembra avere le idee chiarissime sul proprio futuro. Intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di TMW, Farioli ha spento sul nascere i rumors legati a un suo imminente ritorno in Serie A, confessando quanto la sua dimensione sia ormai totalmente internazionale: "Sinceramente oggi l'Italia non è qualcosa a cui penso molto. La cosa curiosa è che in questa stagione non sono mai tornato a casa, nemmeno durante le pause delle nazionali o nei pochi giorni liberi. La mia vita si è completamente modellata attorno al mio lavoro e vivere all’estero per tanti anni è stata un’esperienza umana e professionale incredibile. Forse la vera notizia è un’altra: mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva nello stesso club".
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Farioli scaccia i rumors: “L’Italia? Non ci penso. Al Porto sto benissimo”
Francesco Farioli, accostato alla panchina della Fiorentina, allontana il ritorno in Italia: "Sintonia totale con Villas-Boas"
L'ex allenatore di Nizza e Ajax ha poi voluto fare chiarezza sulla sua permanenza in Portogallo, spiegando i motivi che lo legano saldamente ai Dragoes e allontanando, di fatto, le lusinghe dei club italiani ed europei: "A Nizza e ad Amsterdam le esperienze sono durate una sola stagione, ma per una mia scelta precisa. Qui al Porto, invece, si è creata una connessione molto forte con il presidente André Villas-Boas. Abbiamo una grande sintonia nel modo di intendere il calcio, nel modo di sviluppare un progetto e nel tipo di visione che vogliamo costruire. Proprio per questo, onestamente, oggi faccio molta fatica a immaginarmi in un club diverso dal Porto".
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