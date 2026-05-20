Farioli scaccia i rumors: “L’Italia? Non ci penso. Al Porto sto benissimo”

Il nome di Francesco Farioli era tornato a circolare con insistenza nell'orbita della Fiorentina come possibile profilo per la panchina viola. Tuttavia, il tecnico toscano, reduce dal trionfo in campionato sulla panchina del Porto, sembra avere le idee chiarissime sul proprio futuro. Intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di TMW, Farioli ha spento sul nascere i rumors legati a un suo imminente ritorno in Serie A, confessando quanto la sua dimensione sia ormai totalmente internazionale: "Sinceramente oggi l'Italia non è qualcosa a cui penso molto. La cosa curiosa è che in questa stagione non sono mai tornato a casa, nemmeno durante le pause delle nazionali o nei pochi giorni liberi. La mia vita si è completamente modellata attorno al mio lavoro e vivere all’estero per tanti anni è stata un’esperienza umana e professionale incredibile. Forse la vera notizia è un’altra: mi preparo a iniziare la mia seconda stagione consecutiva nello stesso club".