Il futuro non può essere rimandato. Lo sa bene Fabio Paratici, che della programmazione in casa Fiorentina sta facendo la sua cifra stilistica fin dal suo arrivo a Firenze nel cuore dell’inverno.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Goretti avvistato a Porto”. Farioli? Giovani? Cosa c’è dietro
Corriere dello Sport
CorSport: “Goretti avvistato a Porto”. Farioli? Giovani? Cosa c’è dietro
Goretti era a Porto per visionare giovani calciatori da tenere d’occhio, ma la città portoghese non è (e non sarà) l’unica meta del suo Grand Tour
Per questo non stupisce che nei giorni scorsi è stato avvistato in Portogallo Roberto Goretti, braccio destro del ds. Non per far visita a Francesco Farioli, fresco vincitore del titolo con il Porto, ma per iniziare a mettere le basi alla Viola che verrà. E non farsi cogliere impreparati.
Goretti era a Porto per visionare giovani calciatori da tenere d’occhio, ma la città portoghese non è (e non sarà) l’unica meta del suo Grand Tour. Alla fine della stagione mancano diciannove giorni e, con il percorso in Coppa Italia al via a Ferragosto, il tempo è tiranno. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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