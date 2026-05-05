CorSport: “Goretti avvistato a Porto”. Farioli? Giovani? Cosa c’è dietro

Goretti era a Porto per visionare giovani calciatori da tenere d’occhio, ma la città portoghese non è (e non sarà) l’unica meta del suo Grand Tour

Il futuro non può essere rimandato. Lo sa bene Fabio Paratici, che della programmazione in casa Fiorentina sta facendo la sua cifra stilistica fin dal suo arrivo a Firenze nel cuore dell’inverno.

Per questo non stupisce che nei giorni scorsi è stato avvistato in Portogallo Roberto Goretti, braccio destro del ds. Non per far visita a Francesco Farioli, fresco vincitore del titolo con il Porto, ma per iniziare a mettere le basi alla Viola che verrà . E non farsi cogliere impreparati.

Goretti era a Porto per visionare giovani calciatori da tenere d’occhio, ma la città portoghese non è (e non sarà) l’unica meta del suo Grand Tour. Alla fine della stagione mancano diciannove giorni e, con il percorso in Coppa Italia al via a Ferragosto, il tempo è tiranno. Lo scrive il Corriere dello Sport.