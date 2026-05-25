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Italia, i convocati di Silvio Baldini: tanti giovani, compresi Ndour e Comuzzo

Italia, i convocati di Silvio Baldini: tanti giovani, compresi Ndour e Comuzzo - immagine 1
Cher Ndour e Pietro Comuzzo sono stati convocati da Baldini per le amichevoli dell'Italia con Lussemburgo e Grecia
Redazione VN

Silvio Baldini ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per le amichevoli dell'Italia con Grecia e Lussemburgo. Come aveva già anticipato il tecnico ha deciso di puntare sui giovani, premiando la sua Italia Under 21 per l'ottimo lavoro fatto. Tra i vari giocatori figurano i due viola Cher Ndour e Pietro Comuzzo, oltre all'ex Costantino Favasuli oggi al Catanzaro.

La lista completa:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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