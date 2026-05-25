Italia, i convocati di Silvio Baldini: tanti giovani, compresi Ndour e Comuzzo

Cher Ndour e Pietro Comuzzo sono stati convocati da Baldini per le amichevoli dell'Italia con Lussemburgo e Grecia

Silvio Baldini ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per le amichevoli dell'Italia con Grecia e Lussemburgo. Come aveva già anticipato il tecnico ha deciso di puntare sui giovani, premiando la sua Italia Under 21 per l'ottimo lavoro fatto. Tra i vari giocatori figurano i due viola Cher Ndour e Pietro Comuzzo, oltre all'ex Costantino Favasuli oggi al Catanzaro.