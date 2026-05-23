Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Scopritore Comuzzo: “Condizionato dai problemi fisici. Ma serve pazienza”

news viola

Scopritore Comuzzo: “Condizionato dai problemi fisici. Ma serve pazienza”

Scopritore Comuzzo: “Condizionato dai problemi fisici. Ma serve pazienza” - immagine 1
L'analisi di Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, sulla stagione vissuta dal difensore della Fiorentina
Redazione VN

Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, ha commentato la stagione del difensore al Pentasport di Radio Bruno:

È stato un anno difficile un po' per tutti. All'inizio ha avuto anche qualche problema fisico, poi si è ripreso. Ieri, indipendentemente dall'autogol, si è comportato bene. Credo stia lavorando molto per tornare ai suoi livelli. Quando le cose si sistemano tutti giocano meglio. Chiaramente è partito velocemente, ma con i giovani non è facile, bisogna avere pazienza. Firenze è una piazza importante. Le esperienze negative comunque non fanno male ai giocatori. Deve rimanere tranquillo. Ho sentito il suo procuratore e gli ho detto di non perdersi d'animo.

Assetto difensivo

—  

Quando si cambia modulo si va in difficoltà. Il cambiamento può far bene o male, ma è meglio che ci siano almeno i giocatori si adeguano a più ruoli.

Leggi anche
Bucchioni: “Mai sentita autocritica da Ferrari. Che progetto vuole Joseph?”
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA