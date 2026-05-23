Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, ha commentato la stagione del difensore al Pentasport di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scopritore Comuzzo: “Condizionato dai problemi fisici. Ma serve pazienza”
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Scopritore Comuzzo: “Condizionato dai problemi fisici. Ma serve pazienza”
L'analisi di Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, sulla stagione vissuta dal difensore della Fiorentina
È stato un anno difficile un po' per tutti. All'inizio ha avuto anche qualche problema fisico, poi si è ripreso. Ieri, indipendentemente dall'autogol, si è comportato bene. Credo stia lavorando molto per tornare ai suoi livelli. Quando le cose si sistemano tutti giocano meglio. Chiaramente è partito velocemente, ma con i giovani non è facile, bisogna avere pazienza. Firenze è una piazza importante. Le esperienze negative comunque non fanno male ai giocatori. Deve rimanere tranquillo. Ho sentito il suo procuratore e gli ho detto di non perdersi d'animo.
Assetto difensivo—
Quando si cambia modulo si va in difficoltà. Il cambiamento può far bene o male, ma è meglio che ci siano almeno i giocatori si adeguano a più ruoli.
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