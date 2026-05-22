CHRISTENSEN 6,5 - Buttato dentro a sorpresa, si regala una serata da protagonista. Parate assortite, bravo su Samardzic, reattivo su Ahanor. Con coraggio mura Bellanova, poi rischia di rovinare tutto con un'uscita a farfalle, prima della frittata di Comuzzo.
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Pagelle VN – Piccoli si regala una gioia. Comuzzo, per fortuna che è finita
La Fiorentina chiude la stagione con l'1-1 contro l'Atalanta. Partita di scarso significato, Gudmundsson anonimo, timidi segnali da Fabbian
COMUZZO 5 - Menomale che la stagione è finita, quest'anno non ne ha azzeccata una. Anche in una serata in cui stava facendo il suo, finisce per combinare la frittata.
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