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Di Marzio insiste: “Interesse viola per Oulai confermato”

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Di Marzio rilancia: "Nonostante le smentite, Paratici si è mosso in anticipo su Oulai. Bisogna capire se il prezzo salirà troppo"
Redazione VN

Sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio commenta l'inizio del mercato della Fiorentina sottolineando il lavoro di Paratici.

La Fiorentina è tornata e uno degli artefici principali è Fabio Paratici. I primi acquisti si sono concentrati sulla difesa: il primo è Viery, il secondo è Radu Dragusin. La società non ha aspettato le uscite per sbloccare le entrate. Il mercato viola è comunque in piena evoluzione per accontentare il nuovo allenatore: a centrocampo l'obiettivo è Thorstvedt, mentre per il ruolo di attaccante esterno si stringe per Koleosho, trattativa che sembra ormai giunta quasi alla conclusione.

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L'esperto di mercato è poi tornato a parlare di Inao Oulai, gioiellino del Trabzonspor e della Costa d'Avorio, per il quale la Fiorentina ha fatto filtrare informalmente una smentita. Così però Di Marzio:

Nonostante la smentita del club, l'interesse della Fiorentina è assolutamente confermato e il dirigente si era mosso con grande anticipo. Bisognerà capire se le condizioni economiche permetteranno l'affare, soprattutto se il prezzo dovesse salire da 22 a 40-45 milioni, ma la Fiorentina di oggi ha sicuramente una forza diversa sul mercato.

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