Di Marzio insiste: “Interesse viola per Oulai confermato”

L'esperto di mercato è poi tornato a parlare di Inao Oulai, gioiellino del Trabzonspor e della Costa d'Avorio, per il quale la Fiorentina ha fatto filtrare informalmente una smentita. Così però Di Marzio:
Nonostante la smentita del club, l'interesse della Fiorentina è assolutamente confermato e il dirigente si era mosso con grande anticipo. Bisognerà capire se le condizioni economiche permetteranno l'affare, soprattutto se il prezzo dovesse salire da 22 a 40-45 milioni, ma la Fiorentina di oggi ha sicuramente una forza diversa sul mercato.
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