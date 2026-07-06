Dopo aver definito gli arrivi di Viery e Radu Dragusin, prosegue serrato il lavoro del ds Fabio Paratici e del suo staff per regalare i giusti innesti alla rosa prima dell'inizio del ritiro estivo. Quella appena iniziata doveva essere la settimana decisiva per la fumata bianca per Luca Koleosho, esterno d'attacco di proprietà del Burnley.
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Fiorentina-Koleosho, Burnley avvisato: l’offerta c’è, Paratici non farà aste
Però, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite un flash sul proprio profilo X, la Fiorentina ha scelto una linea di totale fermezza: il club viola non intende assolutamente partecipare ad aste al rialzo per il classe 2004. Se il Burnley non accetterà le condizioni proposte, gli uomini di mercato gigliati volteranno pagina valutando altri profili.
Le cifre e la speranza del club—
La speranza della dirigenza viola resta quella di riuscire a definire l'affare nel giro di pochi giorni, limando gli ultimissimi dettagli con il club inglese. L'operazione complessiva era stata impostata su una base economica molto chiara, secondo la nostra redazione: un investimento da 10 milioni di euro della parte fissa più 1 milione di bonus. La palla passa adesso interamente al Burnley: la Fiorentina ha fatto la sua mossa e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente, forte già di valide alternative sul taccuino di Paratici qualora l'affare Koleosho (che ha manifestato la sua preferenza) dovesse definitivamente sfumare.
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