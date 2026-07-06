Fiorentina-Koleosho, Burnley avvisato: l’offerta c’è, Paratici non farà aste

Dopo aver definito gli arrivi di Viery e Radu Dragusin , prosegue serrato il lavoro del ds Fabio Paratici e del suo staff per regalare i giusti innesti alla rosa prima dell'inizio del ritiro estivo. Quella appena iniziata doveva essere la settimana decisiva per la fumata bianca per Luca Koleosho , esterno d'attacco di proprietà del Burnley.

Le cifre e la speranza del club

La speranza della dirigenza viola resta quella di riuscire a definire l'affare nel giro di pochi giorni, limando gli ultimissimi dettagli con il club inglese. L'operazione complessiva era stata impostata su una base economica molto chiara, secondo la nostra redazione: un investimento da 10 milioni di euro della parte fissa più 1 milione di bonus. La palla passa adesso interamente al Burnley: la Fiorentina ha fatto la sua mossa e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente, forte già di valide alternative sul taccuino di Paratici qualora l'affare Koleosho (che ha manifestato la sua preferenza) dovesse definitivamente sfumare.