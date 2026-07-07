CorFio: “La concorrenza per Dragusin. E adesso un difensore viola rischia il posto”

La Fiorentina ha chiuso per Dragusin. Rientrato a inizio anno dopo il recupero dall’operazione al legamento crociato era finito fuori dai titolari

La Fiorentina ha chiuso per Dragusin. Rientrato a inizio anno dopo il recupero dall’operazione al legamento crociato era finito fuori dai titolari per l’arrivo di De Zerbi, da qui la decisione di accettare la chiamata di Paratici anche a dispetto delle avances del Fenerbahce.

Per la Fiorentina ha accettato un ingaggio più basso di quello percepito in Inghilterra (in viola firmerà un quinquennale da 2 milioni netti a stagione) ma intanto sul piano delle strategie in difesa il suo arrivo può cambiare qualche scenario.

Mentre su Comuzzo l’apertura a una partenza può ampliarsi dal prestito a una cessione definitiva, ora anche il futuro di Pongracic è meno scontato, anche perché del gruppo dei centrali è Ranieri quello più certo di restare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.