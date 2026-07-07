La Fiorentina ha chiuso per Dragusin. Rientrato a inizio anno dopo il recupero dall’operazione al legamento crociato era finito fuori dai titolari per l’arrivo di De Zerbi, da qui la decisione di accettare la chiamata di Paratici anche a dispetto delle avances del Fenerbahce.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “La concorrenza per Dragusin. E adesso un difensore viola rischia il posto”
Corriere Fiorentino
CorFio: “La concorrenza per Dragusin. E adesso un difensore viola rischia il posto”
La Fiorentina ha chiuso per Dragusin. Rientrato a inizio anno dopo il recupero dall’operazione al legamento crociato era finito fuori dai titolari
Per la Fiorentina ha accettato un ingaggio più basso di quello percepito in Inghilterra (in viola firmerà un quinquennale da 2 milioni netti a stagione) ma intanto sul piano delle strategie in difesa il suo arrivo può cambiare qualche scenario.
Mentre su Comuzzo l’apertura a una partenza può ampliarsi dal prestito a una cessione definitiva, ora anche il futuro di Pongracic è meno scontato, anche perché del gruppo dei centrali è Ranieri quello più certo di restare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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