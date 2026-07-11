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Le 5 top news di oggi: domina Jimenez, bene anche editoriali e approfondimenti

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Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Incredibile, fatta anche per Alex Jimenez: la formula! È arrivato in gran segreto
2 - Evviva, con Paratici il calcio torna a Firenze. Arriva Oso, poi altri colpi
3 - Dall’ottimo inizio allo scandalo: com’è andato Alex Jimenez al Bournemouth
4 - Metà in partenza, quattro colpacci e un vuoto: come giocherebbe Grosso oggi
5 - Romano: “Offerta viola per Arokodare”. La risposta dei Wolves e le ultime

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