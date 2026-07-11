Arthur Atta è ufficialmente un nuovo viola. Ecco le sue prime parole da giocatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club:
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Atta ufficiale: “La Fiorentina è il progetto giusto. Voglio far felici i tifosi”
Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parole di Arthur Atta
Sono molto contento, non vedo l'ora di giocare ed indossare la maglia della Fiorentina. Non sono ancora riuscito a vedere tutto il Viola Park, è troppo grande ma è veramente incredibile. Ho parlato tanto con Paratici e il mister e ho capito che era il progetto giusto per me. Non conosco la città però da quello che ho sentito sembra davvero bellissima. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo ma anche Pogba. Sono un giocatore versatile, tecnico che ama trovare gli spazio. L'anno scorso ho avuto tante occasione per segnare ma non le ho sfruttate, voglio migliorare sotto questo punto di vista ma anche nel colpo di testa. Speriamo di poter esprimere un bel gioco ma su questo non ho dubbi. Spero di poter rendere contenti tutti i tifosi.
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