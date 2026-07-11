FOTO – Ecco Jimenez: il nuovo acquisto viola alle visite mediche

Alex Jimenez è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: il terzino spagnolo sta svolgendo le visite mediche prima della firma.

È il giorno di Alex Jimenez. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha iniziato la sua avventura in maglia viola: il terzino spagnolo è infatti arrivato per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.