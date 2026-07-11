FOTO – Ecco Jimenez: il nuovo acquisto viola alle visite mediche

Le visite mediche sono state svolte, adesso manca soltanto la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale del club viola. Jimenez è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Firenze. (QUI SOTTO LA FOTO)
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È il giorno di Alex Jimenez. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha iniziato la sua avventura in maglia viola: il terzino spagnolo è infatti arrivato per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.
Il classe 2005, reduce dall'esperienza al Bournemouth si appresta a diventare ufficialmente un nuovo rinforzo a disposizione di Fabio Grosso.
Le visite mediche sono state svolte, adesso manca soltanto la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale del club viola. Jimenez è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Firenze. (QUI SOTTO LA FOTO)
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