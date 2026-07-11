Fiorentina, salta l’amichevole con il Modena dell’8 agosto: il motivo

Salta il test estivo contro il Modena in programma l'8 agosto: la nota ufficiale della Fiorentina e i motivi dell'annullamento

Salta una delle amichevoli estive per la Fiorentina di Fabio Grosso . Tramite una nota ufficiale, il club viola ha infatti comunicato l'annullamento del match contro il Modena , inizialmente in programma per il prossimo 8 agosto.

Alla base della decisione ci sono i lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto di illuminazione dello Stadio Braglia, interventi che renderanno la struttura non agibile per eventi sportivi o manifestazioni pubbliche per tutta la durata del cantiere. Niente test contro i gialli allenati dall'ex tecnico della Primavera viola Daniele Galloppa, dunque: lo staff della Fiorentina dovrà ora valutare se cercare un nuovo avversario per coprire quella data all'interno del programma del ritiro estivo. Ricordiamo che il 1° di agosto la Fiorentina sarà impegnata nel super test in Austria contro il Real Madrid di José Mourinho