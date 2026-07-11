Salta una delle amichevoli estive per la Fiorentina di Fabio Grosso. Tramite una nota ufficiale, il club viola ha infatti comunicato l'annullamento del match contro il Modena, inizialmente in programma per il prossimo 8 agosto.
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Fiorentina, salta l’amichevole con il Modena dell’8 agosto: il motivo
Salta il test estivo contro il Modena in programma l'8 agosto: la nota ufficiale della Fiorentina e i motivi dell'annullamento
Alla base della decisione ci sono i lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'impianto di illuminazione dello Stadio Braglia, interventi che renderanno la struttura non agibile per eventi sportivi o manifestazioni pubbliche per tutta la durata del cantiere. Niente test contro i gialli allenati dall'ex tecnico della Primavera viola Daniele Galloppa, dunque: lo staff della Fiorentina dovrà ora valutare se cercare un nuovo avversario per coprire quella data all'interno del programma del ritiro estivo. Ricordiamo che il 1° di agosto la Fiorentina sarà impegnata nel super test in Austria contro il Real Madrid di José Mourinho
La nota—
ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata.
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