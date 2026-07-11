VN – Al via la stagione della Fiorentina. Tra mercato e campo arriva Gosens

Inizia la stagione della Fiorentina al Viola Park! Seguiremo tutti gli arrivi a Bagno a Ripoli per le visite mediche

Marta Bucalossi Redattrice 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 12:16)

Prende ufficialmente il via la stagione 2026/2027 della Fiorentina. Oggi è il giorno del raduno e delle prime visite mediche di rito per il gruppo squadra. I cancelli del Viola Park a Bagno a Ripoli si sono aperti per accogliere i protagonisti della nuova annata calcistica guidata da Fabio Grosso.

Ad aprire le danze è stato il direttore generale Alessandro Ferrari, arrivato presto per supervisionare l'inizio dei lavori. A ruota è seguito il terzino brasiliano Dodò, in assoluto il più mattiniero tra i calciatori, che si è precipitato al Viola Park subito dopo aver lasciato le valigie a casa. Poco dopo è stato il turno di Jacopo Fazzini, che ha varcato i cancelli per iniziare i controlli. Il viavai a Bagno a Ripoli è però incessante: dopo le uscite di Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, dello stesso Fazzini e di Pietro Comuzzo, ha fatto il suo ingresso nella struttura Simon Sohm. Vedremo se durante il ritiro riuscirà a convincere Fabio Grosso e a guadagnarsi una rivalutazione in maglia viola.

Pochissimi istanti fa, invece, è stata la volta di Robin Gosens. Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero al centro di una trattativa per un ritorno in Germania, l'esterno tedesco si è regolarmente presentato al Viola Park per dare inizio alla sua stagione in maglia viola. La giornata è solo all'inizio e il centro sportivo è in pieno fermento: la nuova stagione della Fiorentina è ufficialmente partita. La giornata è solo all'inizio e il Viola Park è in pieno fermento: la nuova stagione della Fiorentina è ufficialmente partita.