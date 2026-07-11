Dopo aver svolto le visite mediche , in casa Fiorentina è arrivata l'ufficialità del terzoacquisto di questa sessione estiva di Fabio Paratici: Arthur Atta (LE CIFRE) dall'Udinese.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie UFFICIALE – Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina
news viola
UFFICIALE – Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina
Adesso è ufficiale, Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il classe 2003 sarà un calciatore viola fino al 2031
Il comunicato—
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist.
© RIPRODUZIONE RISERVATA