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Le 5 top news di oggi: c’è il “sì” di Oulai, Oso sempre più vicino

Le 5 top news di oggi: c’è il “sì” di Oulai, Oso sempre più vicino - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - La Fiorentina non si ferma, Nazione: "Preso anche Oso, arriverà a Firenze a breve"
2 - VN - Oulai apre in maniera totale alla Fiorentina: parti al lavoro per la quadra
3 - La posizione della Fiorentina sullo scandalo Jimenez in Inghilterra
4 - Sky: slitta l'ufficialità di Jimenez. Ecco cosa sta succedendo con il transfer
5 - Paratici, faccia da poker: ecco perché ha tanta fretta 

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