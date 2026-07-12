La Fiorentina non si ferma, Nazione: “Preso anche Oso. Sbarcherà a Firenze a breve”

La Fiorentina è vicinissima a chiudere l'acquisto di Joaquin Martinez Gauna, conosciuto come "Oso"

La Fiorentina è vicinissima a chiudere l'acquisto di Joaquin Martinez Gauna, conosciuto come "Oso". Il terzino sinistro classe 2003 ha già dato il proprio assenso al trasferimento e potrebbe arrivare a Firenze nei prossimi giorni.