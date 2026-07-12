La Fiorentina è vicinissima a chiudere l'acquisto di Joaquin Martinez Gauna, conosciuto come "Oso". Il terzino sinistro classe 2003 ha già dato il proprio assenso al trasferimento e potrebbe arrivare a Firenze nei prossimi giorni.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato La Fiorentina non si ferma, Nazione: “Preso anche Oso. Sbarcherà a Firenze a breve”
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La Fiorentina non si ferma, Nazione: “Preso anche Oso. Sbarcherà a Firenze a breve”
La Fiorentina è vicinissima a chiudere l'acquisto di Joaquin Martinez Gauna, conosciuto come "Oso"
Il difensore, in possesso del doppio passaporto spagnolo e argentino, è pronto a legarsi al club viola con un contratto della durata di cinque anni, diventando uno dei rinforzi individuati dalla dirigenza per la fascia sinistra.
Per completare l'operazione manca soltanto l'accordo definitivo con il Siviglia. La Fiorentina ha messo sul tavolo un'offerta da 12 milioni di euro e c'è fiducia che il club spagnolo accetti la proposta, permettendo così di ufficializzare il trasferimento. Lo scrive la Nazione.
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