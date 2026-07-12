Alex Jimenez è il quarto rinforzo della Fiorentina. Il terzino spagnolo classe 2005 arriva dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale e ha già sostenuto le visite mediche dopo l'arrivo a Firenze.
Corriere dello Sport
CorSport: “La posizione della Fiorentina sullo scandalo di Jimenez in Inghilterra”
L'esterno, cresciuto tra Real Madrid e Milan, era stato ceduto in Inghilterra la scorsa estate dopo la sua esperienza in rossonero. Con il suo arrivo, la Fiorentina aggiunge un altro tassello al mercato estivo, confermando la volontà del direttore sportivo Fabio Paratici di rinforzare la rosa senza fermarsi ai primi acquisti.
Sul giocatore pesa però anche una vicenda extracalcistica. Lo scorso maggio Jimenez era stato escluso dalla rosa del Bournemouth dopo l'apertura di un'indagine legata a uno scambio di messaggi dal contenuto ritenuto inappropriato con una ragazza di 15 anni. La Fiorentina è a conoscenza dell'episodio, ma considera la questione di competenza dei legali del calciatore e del club inglese, scegliendo di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti sportivi dell'operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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