Di Marzio: “Jimenez, così la percentuale sulla rivendita può scendere”

I dettagli

Come precisa l'esperto di mercato, la Fiorentina, infatti, può acquistare fino al 90% del cartellino di Alex Jimenez. Con 3 milioni i viola possono assicurarsi un ulteriore 10%, e con altri 3 un altro 10%: in questo modo la cifra totale sarebbe di 26 milioni, e a fronte di questa spesa, quindi, la Fiorentina arriverebbe al 90% del cartellino del classe 2005, e lascerebbe così il 10% sulla futura rivendita al Bournemouth. L'acquisto di queste percentuali, infine, può diventare anche obbligatorio: se il giocatore raggiungerà le 30 presenze nella prima stagione, la Fiorentina otterrà un primo (ulteriore) 10% del suo cartellino, mentre il secondo - per arrivare al 20% finale - verrà acquistato obbligatoriamente se Jimenez giocherà 60 partite in maglia viola.