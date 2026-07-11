Continuano ad arrivare ulteriori novità in casa Fiorentina per quanto riguarda l'acquisto di Alex Jimenez dal Bournemouth (I DETTAGLI). Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il club viola, con 6 milioni di euro, potrà acquistare il 20% sul restante 30% che il Bournemouth vanta sulla futura rivendita dopo il riscatto facoltativo a 20 milioni di euro. Dopo la novità riguardante Atta, Paratici prosegue a lavorare in modo da agevolare gli acquisti in vista della prossima stagione.
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Di Marzio: “Jimenez, così la percentuale sulla rivendita può scendere”
I dettagli—
Come precisa l'esperto di mercato, la Fiorentina, infatti, può acquistare fino al 90% del cartellino di Alex Jimenez. Con 3 milioni i viola possono assicurarsi un ulteriore 10%, e con altri 3 un altro 10%: in questo modo la cifra totale sarebbe di 26 milioni, e a fronte di questa spesa, quindi, la Fiorentina arriverebbe al 90% del cartellino del classe 2005, e lascerebbe così il 10% sulla futura rivendita al Bournemouth. L'acquisto di queste percentuali, infine, può diventare anche obbligatorio: se il giocatore raggiungerà le 30 presenze nella prima stagione, la Fiorentina otterrà un primo (ulteriore) 10% del suo cartellino, mentre il secondo - per arrivare al 20% finale - verrà acquistato obbligatoriamente se Jimenez giocherà 60 partite in maglia viola.
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