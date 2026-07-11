Per l'amichevole contro il Torremolinos, la prima stagionale, il Siviglia non presenta in lista il terzino sinistro, classe 2003, Oso.
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Il Siviglia già gioca: Juanlu e Oso, uno c’è e uno no nella prima amichevole
Per l'amichevole estiva contro il Torremolinos il Siviglia non presenta in lista Oso, terzino sinistro spagnolo che piace tanto alla Fiorentina
Sul calciatore c'è il forte interessamento da parte della Fiorentina, vogliosa di completare il suo nuovo reparto difensivo in vista della prossima stagione, dopo essere riuscita a chiudere anche per Alex Jimenez a destra. Il club viola avrebbe fatto una proposta al club spagnolo, dopo aver ottenuto già il sì da parte del calciatore. Presente nella lista, invece, Juanlu, altro calciatore che era stato accostato ai viola nei giorni scorsi.
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