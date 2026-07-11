Nelle scorse settimane il nome di Azzedine Ounahi era stato accostato alla Fiorentina. Il centrocampista marocchino era stato indicato come uno dei profili graditi a Fabio Grosso per rinforzare il reparto mediano viola, ma nelle ultime ore sul giocatore sembra essersi inserita con decisione un'altra pretendente.
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Sfuma Ounahi? Romano: “L’Ajax tratta per il centrocampista del Girona”
Sfuma Ounahi? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l'Ajax starebbe trattando per portarlo in Olanda
A fare il punto sulla situazione è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali social ha rivelato l'interesse concreto dell'Ajax per il classe 2000.
L’Ajax è in trattative per cercare di ingaggiare Azzedine Ounahi come nuovo centrocampista. Le negoziazioni sarebbero in corso sia con il giocatore che con il club proprietario del cartellino, il Girona.
Nel contratto del centrocampista marocchino è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra sulla quale il club olandese starebbe cercando di trattare. L’Ajax sta cercando di negoziare sul prezzo.
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