La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul mercato della Fiorentina. La priorità è rappresentata dagli esterni, alti e bassi, ma servirà anche un centrocampista per completare un reparto dove Fagioli e Ndour sono considerati intoccabili.
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VIOLA NEWS news viola stampa Centrocampo, Gazzetta: “Il preferito di Grosso è Ounahi. C’è una clausola”
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Centrocampo, Gazzetta: “Il preferito di Grosso è Ounahi. C’è una clausola”
Il preferito di Grosso è Azzedine Ounahi, marocchino del Girona protagonista al Mondiale 2026
Il preferito di Grosso è Azzedine Ounahi, marocchino del Girona protagonista al Mondiale 2026, visionato e promosso dagli osservatori viola ben prima della ribalta negli Usa.
Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni e non è un'operazione semplicissima, la Fiorentina lo segue ma non lo considera una priorità così come Christ Inao Oulai del Trabzonspor, anche lui in vetrina al Mondiale americano: alla Viola piace ma non risultano offerte come riportato dai media turchi.
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