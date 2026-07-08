Zeballos, niente Fiorentina? Di Marzio: “Il Napoli ha bloccato l’argentino”

Il Napoli blocca Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L'esterno argentino era finito anche nel mirino della Fiorentina:

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club azzurro ha mosso passi concreti per assicurarsi il talento argentino, considerato uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano.