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Zeballos, niente Fiorentina? Di Marzio: “Il Napoli ha bloccato l’argentino”

Zeballos, niente Fiorentina? Di Marzio: “Il Napoli ha bloccato l’argentino” - immagine 1
Il Napoli blocca Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L'esterno argentino era finito anche nel mirino della Fiorentina:
Redazione VN

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club azzurro ha mosso passi concreti per assicurarsi il talento argentino, considerato uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano.

La notizia riguarda da vicino anche la Fiorentina, che nelle ultime settimane aveva seguito con attenzione il classe 2002. L'inserimento deciso del Napoli potrebbe quindi allontanare Zeballos dall'orbita viola, con i partenopei ora in vantaggio nella corsa al giocatore del Boca Juniors.

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