Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club azzurro ha mosso passi concreti per assicurarsi il talento argentino, considerato uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano.
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Zeballos, niente Fiorentina? Di Marzio: “Il Napoli ha bloccato l’argentino”
Il Napoli blocca Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L'esterno argentino era finito anche nel mirino della Fiorentina:
La notizia riguarda da vicino anche la Fiorentina, che nelle ultime settimane aveva seguito con attenzione il classe 2002. L'inserimento deciso del Napoli potrebbe quindi allontanare Zeballos dall'orbita viola, con i partenopei ora in vantaggio nella corsa al giocatore del Boca Juniors.
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