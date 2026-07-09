La Fiorentina ha messo nel mirino Victor Valdepeñas del Real Madrid. Il difensore classe 2006 è cresciuto nelle giovanili dei blancos, che lo porteranno in ritiro per poi valutarne la cessione a fronte di offerte adeguate.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Ecco l’offerta viola per Valdepenas. Formula alla Nico Paz”
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CorSport: “Ecco l’offerta viola per Valdepenas. Formula alla Nico Paz”
La Fiorentina ha messo nel mirino Victor Valdepeñas del Real Madrid. Il difensore classe 2006 è cresciuto nelle giovanili dei blancos
La dirigenza viola ha manifestato il suo interesse superando anche la concorrenza del Bologna. Si potrebbe chiudere a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro con una percentuale significativa sulla futura rivendita.
È il modus operandi del Real, che aveva fatto la stessa cosa con Nico Paz al Como mantenendo il 50% sulla sua rivendita. Le merengues pretendono sempre certe formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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