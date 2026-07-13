Inter, salta Khalaili. Può tornare di moda Dodò? Lo scenario

Salta Khalaili all'Inter e può riaprirsi lo scenario Dodò: il brasiliano piace a Napoli e Premier, ma ora spunta una nuova possibilità.

Dopo Palestra, salta anche l'operazione Anan Khalaili per l'Inter . L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, per il quale il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni di euro, non ha infatti ottenuto l'idoneità sportiva necessaria per completare il trasferimento.

A confermare la mancata fumata bianca è stato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione: "Come sapete avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili, che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. Ora pensiamo alle alternative".