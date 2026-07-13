Dopo Palestra, salta anche l'operazione Anan Khalaili per l'Inter. L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, per il quale il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni di euro, non ha infatti ottenuto l'idoneità sportiva necessaria per completare il trasferimento.
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Inter, salta Khalaili. Può tornare di moda Dodò? Lo scenario
A confermare la mancata fumata bianca è stato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione: "Come sapete avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili, che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. Ora pensiamo alle alternative".
Dodò come terza scelta?—
Ed è proprio sul fronte delle alternative che potrebbe entrare in gioco Dodò. L'esterno brasiliano è ormai vicino alla conclusione della sua esperienza alla Fiorentina e nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club, dal Napoli ad alcune società di Premier League, come il Nottingham Forest.
Il possibile scenario nerazzurro, però, potrebbe tornare d'attualità. Qualora l'Inter decidesse di virare su un profilo già pronto per la fascia, il nome del brasiliano potrebbe tornare tra le opzioni valutate dal club di Milano, che cerca anche Guela Doué, ivoriano dello Strasburgo, secondo gli ultimi report.
Al momento il Napoli resta una delle piste più concrete: secondo quanto emerso nei giorni scorsi, Dodò avrebbe già dato il proprio gradimento alla proposta azzurra. Il club partenopeo, però, prima di affondare il colpo dovrà necessariamente lavorare sulle uscite e ridurre il numero di giocatori in rosa. Per questo motivo, nel mercato, nulla può ancora essere dato per scontato.
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