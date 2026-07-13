Chi è Damià Abella, l’ex Barcellona nuovo collaboratore tecnico di Grosso

Abella è un ex calciatore spagnolo, classe 1982, che è passato anche dalle giovanili del Barcellona prima di vivere una buona carriera da terzino o esterno destro tra Racing Santander, Real Betis, Osasuna e poi Midddlesbrough in Inghilterra. Ed è oltremanica che dal 2021 è diventato match analyst. Un ruolo che l'ex Barça ha svolto prima con il Watford e poi per quattro stagioni con il West Bromwich, sempre in Inghilterra.