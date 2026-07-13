Damià Abella è un nuovo membro dello staff tecnico della Fiorentina, e lavorerà a stretto contatto con Fabio Grosso nella stagione 2026/27.
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Chi è Damià Abella, l’ex Barcellona nuovo collaboratore tecnico di Grosso
Confermate le news che volevano questo nuovo innesto nella squadra di collaboratori della Fiorentina: ecco Damià Abella
Abella è un ex calciatore spagnolo, classe 1982, che è passato anche dalle giovanili del Barcellona prima di vivere una buona carriera da terzino o esterno destro tra Racing Santander, Real Betis, Osasuna e poi Midddlesbrough in Inghilterra. Ed è oltremanica che dal 2021 è diventato match analyst. Un ruolo che l'ex Barça ha svolto prima con il Watford e poi per quattro stagioni con il West Bromwich, sempre in Inghilterra.
Non sarà però match analyst della Fiorentina, ruolo che sarà ricoperto da Mauro Carretta, già membro dello staff di Grosso. Abella sarà invece collaboratore tecnico, senza ruoli meglio precisati.
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