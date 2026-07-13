Ferrara: “Kean? Ecco la vera domanda. E De Gea può dare ancora tanto”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso.

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 20:06)

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso.

"Dopo una stagione disgraziata, con il nuovo direttore sportivo Paratici la Fiorentina sta cercando di ripartire subito con nuovi acquisti mirati. Sicuramente, già negli scorsi mesi il nuovo ds aveva monitorato dei giocatori, ed adesso parlando con Grosso ha capito subito chi mettergli a disposizione. Se è venuto a Firenze, poi, Paratici lo ha fatto per rilanciarsi, quindi ha forte ambizione, e per ora sta costruendo bene la squadra e sistemando la società".

Su Kean — "Dubito che arrivino offerte per Kean, anche considerando la clausola del suo contratto, Se Kean sta bene, poi, si può anche ripartire da lui. C'è da capire cosa ne pensa Grosso e chi può essere il suo vice. Piccoli purtroppo la scorsa stagione ha deluso, la Fiorentina non può più permettersi di sbagliare in questo senso. La vera domanda, comunque, secondo me è: come sta Kean?".

Su De Gea e Martinelli — "De Gea? La Fiorentina ha fatto bene a confermarlo, era nell'aria dopo l'ulteriore anno di prestito di Martinelli. Sappiamo bene che portiere è, ha un'età, ma credo che possa dare ancora tanto. Martinelli, poi, quando tornerà sarà maturato ulteriormente, quindi ci può stare la scelta dei viola".

Sugli obiettivi stagionali — "Se in questa stagione Grosso si rivelerà l'allenatore giusto e la squadra girerà bene, potrebbe essere una stagione positiva. Sarà importante anche l'entusiasmo della piazza e vedere quali altri giocatori arriveranno".