Viery: “Non devo sempre rompere la linea, starò attento. De Gea? Lo usavo alla play”

Il ritiro è intenso, si gioca con forza e sto cercando di adattarmi velocemente, devo stare attento a non essere troppo aggressivo nell'uscire dalla linea difensiva, qui il calcio è più tattico di quello brasiliano. Lavoriamo per migliorare. L'amichevole di ieri? Credo che quello che ci chiede il mister abbia funzionato abbastanza per essere la prima qua, c'è da far girare la palla in maniera più rapida e precisa quando ce l'abbiamo tra i piedi, io per primo.