Viery, difensore della Fiorentina, ha parlato ai media presenti in Inghilterra, tra cui VN, al termine della seduta di allenamento di oggi:
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Viery: “Non devo sempre rompere la linea, starò attento. De Gea? Lo usavo alla play”
Il ritiro è intenso, si gioca con forza e sto cercando di adattarmi velocemente, devo stare attento a non essere troppo aggressivo nell'uscire dalla linea difensiva, qui il calcio è più tattico di quello brasiliano. Lavoriamo per migliorare. L'amichevole di ieri? Credo che quello che ci chiede il mister abbia funzionato abbastanza per essere la prima qua, c'è da far girare la palla in maniera più rapida e precisa quando ce l'abbiamo tra i piedi, io per primo.
I compagni di squadra—
Giocare con De Gea è motivo di orgoglio, lo usavo su FIFA alla Playstation e ora che sono qui è una sensazione strana allenarmi con lui, mi aiuta, ne sono grato. Dragusin? Ci stiamo allenando bene, ma non solo con lui, con tutti i miei compagni in difesa.
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