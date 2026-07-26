Giocondo Martorelli, noto agente di mercato, ha elogiato l'operato della Fiorentina in questa sessione estiva:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Martorelli: “L’Oscar del mercato è della Fiorentina ma vi avviso sulle big”
news viola
Martorelli: “L’Oscar del mercato è della Fiorentina ma vi avviso sulle big”
Chi frequenta ogni anno il mercato dall'interno come Martorelli è assai cauto nell'esprimere giudizi prima del gong
Ad oggi l’oscar va sicuramente alla Fiorentina, che è la società che ha fatto di più. Si è mossa in anticipo sul mercato. Ma l’esperienza mi porta a dire che bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Mi rifiuto di pensare che le big non faranno grandi innesti.
Martorelli ha poi confidato, sempre ai microfoni di TMW, il proprio pensiero in merito alla panchina dell'Italia ancora vacante: "Ancora è tutto poco chiaro. Il fatto che Pirlo non abbia firmato fa presupporre che non ci sia ancora nulla di definito”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA