De Gea: “Speciale la fascia nell’anno del Centenario. Sta nascendo una squadra forte”

"È stata una partita tosta, persa contro una squadra più avanti di noi nella preparazione. Abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister e abbiamo tanti giocatori nuovi. Che tipo di Fiorentina sta nascendo? Dobbiamo aspettare un po'. È poco tempo che ci alleniamo insieme, ma mi piace quello che sto vedendo sia in allenamento che nelle partite. Stiamo facendo una squadra forte, ma adesso dobbiamo migliorare passo passo e poi vedremo dove potremo arrivare".