Al termine del test amichevole disputato a Loftus Road contro il Queens Park Rangers, conclusosi sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa, il capitano della Fiorentina David De Gea ha analizzato la prestazione e il momento della squadra viola ai microfoni dei media presenti.
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De Gea: “Speciale la fascia nell’anno del Centenario. Sta nascendo una squadra forte”
Analisi della partita e sensazioni—
Il portiere spagnolo ha subito inquadrato il contesto della gara, evidenziando il differente stato di forma tra le due compagini:
"È stata una partita tosta, persa contro una squadra più avanti di noi nella preparazione. Abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister e abbiamo tanti giocatori nuovi. Che tipo di Fiorentina sta nascendo? Dobbiamo aspettare un po'. È poco tempo che ci alleniamo insieme, ma mi piace quello che sto vedendo sia in allenamento che nelle partite. Stiamo facendo una squadra forte, ma adesso dobbiamo migliorare passo passo e poi vedremo dove potremo arrivare".
L'orgoglio della fascia e il lavoro con Grosso—
De Gea si è poi soffermato sul suo ruolo di guida nello spogliatoio, unito alla responsabilità di indossare la fascia in un'annata dal valore storico inestimabile:
"La fascia di capitano? Per me è lo stesso, agisco nello stesso modo con la fascia o senza. Tuttavia, la Fiorentina ha tanta storia e per me è davvero speciale essere il capitano nell'anno del Centenario. Il lavoro con mister Grosso? Ci stiamo allenando soprattutto sulla parte fisica. Dobbiamo migliorare nei dettagli, ma al mister piace palleggiare e andare subito in avanti per fare tanti gol".
Mercato e messaggio ai tifosi—
Infine, un battuta sul mercato e sull'entusiasmo da trasmettere all'ambiente in vista della nuova stagione:
"Quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive. Abbiamo preso giocatori importanti: adesso dobbiamo fare uno step in avanti e regalare una stagione bella ai nostri tifosi, che vivranno la stagione del Centenario e si meritano davvero il meglio".
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