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Fei: “Andreazzoli umile. De Gea? Sue parole bellissime, era un idolo per me”

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Le parole del portiere classe 2007 aggregato al ritiro della prima squadra
Redazione VN

Gianmaria Fei, portiere classe 2007 aggregato alla Prima squadra, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

L’anno scorso è stato un campionato bellissimo, qualcosa di unico. Quest’anno invece mi sto trovando molto bene, i portieri li conoscevo già. È un gruppo di lavoro bellissimo, ridiamo e scherziamo.

Le parole di De Gea

—  

È una sensazione bellissima, da piccolo era uno dei miei idoli: mi rispecchiavo in lui.

Gli obiettivi personali

—  

Non ho obiettivi ma spero di rimanere in prima squadra il più a lungo possibile. Ma voglio anche aiutare la Primavera a raggiungere un obiettivo importante. Andreazzoli? L’ho conosciuto e abbiamo parlato. È una persona umile e gentile.

 

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