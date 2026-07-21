Gianmaria Fei, portiere classe 2007 aggregato alla Prima squadra, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Le sue parole:
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VIOLA NEWS giovanili Fei: “Andreazzoli umile. De Gea? Sue parole bellissime, era un idolo per me”
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Fei: “Andreazzoli umile. De Gea? Sue parole bellissime, era un idolo per me”
Le parole del portiere classe 2007 aggregato al ritiro della prima squadra
L’anno scorso è stato un campionato bellissimo, qualcosa di unico. Quest’anno invece mi sto trovando molto bene, i portieri li conoscevo già. È un gruppo di lavoro bellissimo, ridiamo e scherziamo.
Le parole di De Gea—
È una sensazione bellissima, da piccolo era uno dei miei idoli: mi rispecchiavo in lui.
Gli obiettivi personali—
Non ho obiettivi ma spero di rimanere in prima squadra il più a lungo possibile. Ma voglio anche aiutare la Primavera a raggiungere un obiettivo importante. Andreazzoli? L’ho conosciuto e abbiamo parlato. È una persona umile e gentile.
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