Nazione: “Fiorentina Primavera, la prima di Andreazzoli. Talento al comando”

L'allenamento congiunto contro la prima squadra è stato il primo banco di prova anche per la nuova Primavera di Aurelio Andreazzoli. Rispetto alla formazione che due mesi fa ha conquistato lo scudetto Under 20, il gruppo è profondamente rinnovato dopo l'uscita di molti classe 2006 e l'aggregazione di diversi giovani talenti alla prima squadra, tra cui Croci, Beldenti ed Egharevba.