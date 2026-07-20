L'allenamento congiunto contro la prima squadra è stato il primo banco di prova anche per la nuova Primavera di Aurelio Andreazzoli. Rispetto alla formazione che due mesi fa ha conquistato lo scudetto Under 20, il gruppo è profondamente rinnovato dopo l'uscita di molti classe 2006 e l'aggregazione di diversi giovani talenti alla prima squadra, tra cui Croci, Beldenti ed Egharevba.
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Nazione: “Fiorentina Primavera, la prima di Andreazzoli. Talento al comando”
L'allenamento congiunto contro la prima squadra è stato il primo banco di prova anche per la nuova Primavera di Aurelio Andreazzoli
Dal punto di vista tattico, Andreazzoli sembra intenzionato a seguire la filosofia di Fabio Grosso, schierando la squadra con il 4-3-3 e puntando sui classe 2007 rimasti in rosa, come Atzeni, Montenegro, Mazzeo, Jallow, Kone, Sturli, Ademi e Keita. Contro i "grandi" si sono messi in evidenza soprattutto Montenegro e Kone, autori di una prova di personalità.
La stagione della Primavera inizierà il 22 agosto con la trasferta sul campo del Sassuolo. Il 9 settembre è invece in programma la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, mentre a novembre prenderà il via anche il percorso europeo nella Youth League. Lo scrive la Nazione.
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