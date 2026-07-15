Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili Under 17, l’ex tecnico Guberti si trova squadra in Primavera 2

giovanili

Under 17, l’ex tecnico Guberti si trova squadra in Primavera 2

Stefano Guberti
Dopo tre anni di settore giovanile a Firenze, Stefano Guberti è il nuovo allenatore del Frosinone Primavera
Redazione VN

Dopo aver salutato a da alcune settimane il settore giovanile della Fiorentina, Stefano Guberti è ufficialmente il nuovo allenatore del Frosinone Primavera. Arrivato in viola nel 2023, ha allenato prima l'Under 16, poi dal 2024 l'Under 17. Nell'ultima stagione, dopo aver chiuso la regular season al 2° posto dietro l'Empoli, è stato eliminato ai quarti di finale contro il Genoa.

Leggi anche
Inizia l’era Andreazzoli a Firenze. Le immagini del primo allenamento
La Fiorentina punta ancora sui giovani. Il Messaggero: “Arriva un altro 2010”

© RIPRODUZIONE RISERVATA