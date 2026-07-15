Dopo aver salutato a da alcune settimane il settore giovanile della Fiorentina, Stefano Guberti è ufficialmente il nuovo allenatore del Frosinone Primavera. Arrivato in viola nel 2023, ha allenato prima l'Under 16, poi dal 2024 l'Under 17. Nell'ultima stagione, dopo aver chiuso la regular season al 2° posto dietro l'Empoli, è stato eliminato ai quarti di finale contro il Genoa.
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Under 17, l’ex tecnico Guberti si trova squadra in Primavera 2
Dopo tre anni di settore giovanile a Firenze, Stefano Guberti è il nuovo allenatore del Frosinone Primavera
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