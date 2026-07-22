Così il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso al termine dell'amichevole contro il Gubbio:
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VIOLA NEWS news viola interviste Grosso su Kean: “Spero di averlo, ma siamo anche pronti all’in bocca al lupo”
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Grosso su Kean: “Spero di averlo, ma siamo anche pronti all’in bocca al lupo”
Il pensiero del nuovo tecnico gigliato dopo la prima amichevole estiva, decisa dal penalty di Gudmundsson
Kean? E' tranquillo, lo conosco da quando era un ragazzino e adesso è un uomo affermato, ho avuto il piacere di ritrovarlo, le sue caratteristiche tecniche le conosciamo bene tutti, è un calciatore fortissimo. Spero di averlo con me in squadra ma sapete tutti come funziona il mercato e quali dinamiche ci sono, se dovesse arrivare una cosa bella per lui e per la Fiorentina gli faremo l'in bocca al lupo. A livello di squadra stiamo lavorando per completare la rosa, a livello qualitativo ma anche quantitativo, visto che ci sono delle posizione scoperte. Il ritiro sta andando bene, ho a disposizione dei bravi ragazzi, giovani, di prospettiva, che devono essere aiutati per crescere e migliorare. C'è tanto da costruire. Gudmundsson? Io lo vedo bene, tutti si stanno allenando con la giusta mentalità, non solo lui, ci stiamo preparando per una stagione difficilissima. Con il Gubbio mi è piaciuto il modo di stare in campo, nonostante la fatica del momento. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento, sono solo pochi giorni che stiamo lavorando tutti insieme, c'è sicuramente grande voglia di mettere in campo tutto, anche perché sappiamo chi e cosa rappresentiamo con questa maglia. Ci aspetta una stagione difficile, una strada lunga e tortuosa.
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