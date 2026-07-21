Borja Valero: “Firenze è casa mia. Il mio vicesindaco? Ecco chi sarebbe”

Un legame eterno, quello che si è instaurato tra Borja Valero e Firenze

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 11:15)

Borja Valero ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'ex centrocampista ha parlato della sua Spagna, e della Fiorentina al ViolaTalk Summer Festival:

"La finale l'ho vista a casa. Per le gare importanti preferisco così, guardarla con le persone che amo. Abbiamo festeggiato con gli amici, e con la famiglia. Il comportamento dell'Argentina non è stato il massimo, ma era anche un po' comprensibile, sei alla finale Mondiale, e ti sta scappando via."

La Fiorentina: "Sono pronto per i 100 anni viola, e mi auguro che sia un'annata bellissima, per la società e per la sua gente. Non si sarà vinto tanto in questi 100 anni, ma la Fiorentina ha una storia unica, ed è bello essere parte di questa storia"

Il momento più bello: "Ne ho vissuti diversi a Firenze, ma scelgo il 4-2 alla Juventus. Un momento che nessuno dimenticherà. L'ultima stagione l'ho vissuta male, come tutti i tifosi. C'erano tante speranze, ma almeno ci siamo salvati. Ora c'è fiducia per la nuova stagione, con il nuovo assetto. Nel mio futuro ci sarà sempre Firenze, qui mi sento a casa."

Chi sarebbe il tuo vicesindaco: "Se dovessi fare il sindaco, il vice sarebbe Gonzalo Rodriguez (ride n.d.r). Sono arrivato qui con lui, ed ho condiviso 5 anni bellissimi con lui, qui a Firenze. Ha sposato una ragazza di Firenze, e sarebbe la persona perfetta"