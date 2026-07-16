Al termine dell'allenamento odierno, ha parlato uno dei leader di questa Fiorentina, Rolando Mandragora. Queste le sue parole ai canali ufficiali viola:
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VIOLA NEWS news viola interviste Mandragora: “Sfruttiamo l’entusiasmo per fare bene. C’è competizione in squadra”
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Mandragora: “Sfruttiamo l’entusiasmo per fare bene. C’è competizione in squadra”
Il centrocampista viola racconta i primi giorni di ritiro agli ordini di Fabio Grosso
Il ritiro sta procedendo in modo spedito, sta andando tutto bene, stiamo lavorando molto come è giusto che sia in questa fase dell'anno, cercando di assimilare nel minor tempo possibile le richieste del nuovo allenatore. Sicuramente c'è grande entusiasmo, le richieste del mister sono tante ma per il momento di ambito generico, stiamo iniziando un percorso nuovo, un progetto tecnico completamente diverso dal precedente. Il bel clima che c'è in campo e sugli spalti lo si respira continuamente, speriamo sia di buon auspicio per la stagione che sta per iniziare. I giovani? Per alcuni di loro è il primo ritiro tra i grandi, spero che mettano tante cose nel loro bagaglio tecnico ed umano. In questo gruppo c'è competizione, l'importante che sia sana per poter raggiungere grandi risultati tutti insieme. Per quanto mi riguarda spero di non aver perso il mio tiro da fuori (sorride, ndr), ci tengo troppo...
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