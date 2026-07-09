Arthur Atta alla Fiorentina è la notizia che ha attraversato la mattinata viola come un fulmine a ciel sereno. Un colpo che in pochi potevano immaginare, ma che Fabio Paratici ha chiuso direttamente con il patron dell'Udinese Pozzo nella notte.
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VIOLA NEWS news viola interviste Atta, ds Udinese a fine stagione: “E’ un mix tra Zidane e Bellingham”
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Atta, ds Udinese a fine stagione: “E’ un mix tra Zidane e Bellingham”
Atta arriva alla Fiorentina: all'Udinese lo valutavano tantissimo, al punto che Gianluca Nani se n'è uscito con questa perla
Il paragone del ds—
Gianluca Nani, direttore sportivo dei friulani, a inizio giugno aveva fatto il punto sulla situazione di calciomercato di alcuni dei suoi calciatori, tra cui appunto anche Atta:
Non voglio vendere i migliori, ma a volte siamo costretti dalle circostanze. È un giocatore straordinario, che ha fatto un campionato straordinario, per me un mix tra Bellingham e Zidane, e questo vi fa capire che valore gli do. Non lo vorrei cedere, ma se dovesse succedere significherebbe che è arrivata un'offerta irrinunciabile per noi e per il giocatore. Se ne parla da tanto tempo, ma la nostra forza è aprire gli orizzonti del calciomercato: la storia dell'Udinese lo dimostra, tante squadre all'estero ci guardano.
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