Arthur Atta alla Fiorentina è la notizia che ha attraversato la mattinata viola come un fulmine a ciel sereno. Un colpo che in pochi potevano immaginare, ma che Fabio Paratici ha chiuso direttamente con il patron dell'Udinese Pozzo nella notte.

Non voglio vendere i migliori, ma a volte siamo costretti dalle circostanze. È un giocatore straordinario, che ha fatto un campionato straordinario, per me un mix tra Bellingham e Zidane, e questo vi fa capire che valore gli do. Non lo vorrei cedere, ma se dovesse succedere significherebbe che è arrivata un'offerta irrinunciabile per noi e per il giocatore. Se ne parla da tanto tempo, ma la nostra forza è aprire gli orizzonti del calciomercato: la storia dell'Udinese lo dimostra, tante squadre all'estero ci guardano.