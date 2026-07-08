Il nuovo difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, dopo l'ufficialità, ha rilasciato ai microfoni viola le prime parole:
VIOLA NEWS news viola interviste Dragusin: “Ho sentito 4 giocatori, non vedo l’ora. Voglio sentire Firenze casa mia”
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Dragusin: “Ho sentito 4 giocatori, non vedo l’ora. Voglio sentire Firenze casa mia”
Le parole di presentazione di Radu Dragusin da nuovo giocatore della Fiorentina rilasciate ai microfoni ufficiali del club
Ho sensazioni molto buone, son felicissimo di essere qua. Non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e andare in campo.
Sul ritorno in Italia—
Sono venuto qua a Firenze da turista qualche volta, quando ero al Genoa. È una città bellissima, stupenda. La gente è bella, amabile. C'è una grande stagione davanti a noi e vogliamo fare bene sicuramente.
Sul campionato italiano e cosa si porta dietro da quello inglese—
Giocatore in Inghilterra un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia dal punto di vista sportivo che quello umano. Mi porto sicuramente i duelli tosti che ho avuto con tanti attaccanti, la qualità che c'hanno i giocatori che ho incontrato là. Spero di poter aiutare la squadra anche qua.
Sui compagni in viola che conosce—
Ne conosco tanti. Albert (Gudmundsson, ndr), con cui ho giocato al Genoa. Ho un bellissimo rapporto con lui. Poi ci sono anche Fagioli, Kean e Luca Ranieri, con il quale ho giocato alla Salernitana. Se mi sono sentito con loro? Certo, non vedevo l'ora di venire qua e quindi ho parlato con loro.
Poi un messaggio per i tifosi—
Sono contento di essere qua, non vedo l'ora di mettere la maglia. Sono sicuro che faranno un'atmosfera incredibile allo stadio. Sinceramente non vedo l'ora di cominciare. L'ho già vissuta da avversario, adesso voglio sentirla come casa mia.
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