Non solo la vittoria della Fiorentina per 1-0 sul Watford. Al termine dell'amichevole di Vicarage Road, la serata è stata segnata anche da momenti di forte tensione fuori dallo stadio, dove si sono verificati episodi che hanno rovinato il clima dell'evento.

Secondo quanto raccolto sul posto, alcuni giornalisti e operatori dell'informazione sarebbero stati coinvolti in una situazione caotica, con spintoni e momenti di nervosismo durante le fasi successive alla partita. Un episodio inatteso, che ha generato malumore tra gli addetti ai lavori presenti allo stadio.

La società inglese, che nei giorni precedenti aveva garantito un'organizzazione all'altezza dell'evento e adeguati spazi per la stampa, non è riuscita a mantenere quanto promesso. Le difficoltà logistiche e la gestione dei flussi hanno infatti contribuito a creare disagi, culminati nella tensione vissuta al termine dell'incontro.

Una nota stonata in una serata che, dal punto di vista sportivo, aveva invece regalato indicazioni positive alla squadra di Fabio Grosso, vittoriosa grazie alla rete di Roberto Piccoli. Fuori dal campo, però, il dopo gara ha lasciato l'amaro in bocca a molti dei presenti, trasformando una semplice amichevole internazionale in un episodio che avrebbe potuto essere gestito con ben altra organizzazione.