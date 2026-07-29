Pietro Comuzzo saluta la Fiorentina. Dopo sette anni il difensore classe 2005 lascia Firenze per iniziare una nuova avventura al Torino, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Un addio importante per il giovane centrale, cresciuto nel settore giovanile viola e arrivato fino alla prima squadra, conquistandosi spazio e fiducia.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Comuzzo ha voluto salutare il mondo Fiorentina e tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

"Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò. Dopo sette anni si interrompe il mio percorso con questa maglia. Un grazie di cuore alla famiglia Commisso, per l’affetto e la fiducia che non potrò mai ripagare abbastanza. Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere fin da quando sono arrivato, ancora bambino, in questa città meravigliosa: staff, compagni di squadra, dottori e fisioterapisti, con cui ho condiviso momenti indimenticabili e costruito rapporti speciali. Infine, grazie a Firenze, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire il suo calore, la sua passione, il suo cuore. Grazie Fiorentina. Pietro"